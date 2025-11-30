День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 21:39

Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО

Зеленский заявил о грядущих изменениях после разговора с Рютте

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении «важных дней», которые могут принести значительные изменения. Такое заявление он опубликовал в Telegram-канале после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политик сообщил, что планирует продолжить контакты с главой альянса в ближайшее время.

Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться, — написал он.

Ранее замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что вслед за экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в отставку может отправиться и сам Зеленский, если такое решение примут его кураторы. По ее мнению, отставка Ермака еще сильнее пошатнула позиции Зеленского и лишний раз подтвердила его полную несамостоятельность.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения. По его словам, кризис завершится свержением украинского президента и военным триумфом России.

Владимир Зеленский
НАТО
Марк Рютте
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.