Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО Зеленский заявил о грядущих изменениях после разговора с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении «важных дней», которые могут принести значительные изменения. Такое заявление он опубликовал в Telegram-канале после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политик сообщил, что планирует продолжить контакты с главой альянса в ближайшее время.

Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться, — написал он.

Ранее замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что вслед за экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в отставку может отправиться и сам Зеленский, если такое решение примут его кураторы. По ее мнению, отставка Ермака еще сильнее пошатнула позиции Зеленского и лишний раз подтвердила его полную несамостоятельность.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения. По его словам, кризис завершится свержением украинского президента и военным триумфом России.