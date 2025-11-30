На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине

На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине Меркурис: коррупционный скандал на Украине закончится свержением Зеленского

Коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения, которое завершится свержением украинского президента Владимира Зеленского и военным триумфом России, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По мнению эксперта, отставка главы его офиса Андрея Ермака может быть связана с успехами российских войск и нежеланием экс-чиновника оставаться в зоне опасности.

Это не только кризис для Зеленского, но и симптом более широкого кризиса, с которым столкнулась вся Украина, — заявил Меркурис.

Аналитик также связал внутриэлитный конфликт с изменением позиции США относительно мирного урегулирования. Меркурис подчеркнул, что коррупционный кризис стал возможен только на фоне общего краха украинской линии обороны и признания Вашингтоном неизбежности поражения Киева. По его прогнозу, украинское общество вскоре может предпринять попытку свержения «нелегитимного» президента, доведшего страну до катастрофы.

Ранее британский политик Джим Фергюссон заявил, что западные политики решили избавиться от украинского президента на фоне коррупционного скандала в республике. По его словам, Запад решил принести его в жертву ради будущего.