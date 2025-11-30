День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:14

На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине

Меркурис: коррупционный скандал на Украине закончится свержением Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zuma\TASS
Читайте нас в Дзен

Коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения, которое завершится свержением украинского президента Владимира Зеленского и военным триумфом России, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По мнению эксперта, отставка главы его офиса Андрея Ермака может быть связана с успехами российских войск и нежеланием экс-чиновника оставаться в зоне опасности.

Это не только кризис для Зеленского, но и симптом более широкого кризиса, с которым столкнулась вся Украина, — заявил Меркурис.

Аналитик также связал внутриэлитный конфликт с изменением позиции США относительно мирного урегулирования. Меркурис подчеркнул, что коррупционный кризис стал возможен только на фоне общего краха украинской линии обороны и признания Вашингтоном неизбежности поражения Киева. По его прогнозу, украинское общество вскоре может предпринять попытку свержения «нелегитимного» президента, доведшего страну до катастрофы.

Ранее британский политик Джим Фергюссон заявил, что западные политики решили избавиться от украинского президента на фоне коррупционного скандала в республике. По его словам, Запад решил принести его в жертву ради будущего.

Владимир Зеленский
Украина
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине
На маркетплейсах могут исчезнуть карнавальные маски с Безруковым
Беженец рассказал, во что ВСУ превратили его село во время оккупации
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.