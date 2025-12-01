День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 03:47

Переговоры Украины и США завершились во Флориде

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Переговоры США и Украины во Флориде закончились, сообщает CNN. Там уточнили, что американский госсекретарь Марко Рубио вышел к журналистам.

В материале указано, что встреча прошла на гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли Рубио и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По данным СМИ, стороны обговаривали график выборов, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие вопросы, при этом со стороны американской делегации ощущалось «определенное давление», разговор складывался непросто.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Ее возглавлял бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

До этого американский обозреватель Эндрю Дэй заявил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

США
Украина
переговоры
Марко Рубио
