В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией

Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй. По мнению эксперта, экс-чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

Аналитик отметил, что таким образом Ермак мешал процессу мирного урегулирования. После его ухода у администрации американского президента Дональда Трампа станет меньше препятствий для «геополитических маневров вокруг Украины», добавил Дэй.

Коррупционный скандал в сфере энергетики разразился на Украине 10 ноября. 28 ноября стало известно об обысках в квартире и на работе Ермака. Позже Зеленский заявил, что руководитель офиса написал заявление об отставке.

Ранее The New York Times писал, что увольнение Ермака может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству в Верховной раде. По мнению журналистов, Ермак, возможно, «согласился пожертвовать собой».