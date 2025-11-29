День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 13:05

В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией

AC: Украина может пойти на уступки России после отставки Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press
Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил обозреватель журнала The American Conservative Эндрю Дэй. По мнению эксперта, экс-чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

Аналитик отметил, что таким образом Ермак мешал процессу мирного урегулирования. После его ухода у администрации американского президента Дональда Трампа станет меньше препятствий для «геополитических маневров вокруг Украины», добавил Дэй.

Коррупционный скандал в сфере энергетики разразился на Украине 10 ноября. 28 ноября стало известно об обысках в квартире и на работе Ермака. Позже Зеленский заявил, что руководитель офиса написал заявление об отставке.

Ранее The New York Times писал, что увольнение Ермака может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству в Верховной раде. По мнению журналистов, Ермак, возможно, «согласился пожертвовать собой».

