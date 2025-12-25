Московская семья нашла свое фото в новости о геях, пиве и проститутках Семья из Москвы требует удалить их фото, использованное в новости про вред пива

Московская семья требует удалить их фотографию, которую новостное издание использовало в новости с заголовком «Пиво превращает мужчин в геев (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а женщин — в проституток», пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на москвичку Анастасию. По ее словам, 15 декабря друзья и родственники начали присылать ей ссылку на статью с громким заголовком, под которым был размещен снимок, где она вместе с мужем покупает в магазине пиво.

Женщина выяснила, что первым их фотографию стало использовать интернет-издание. С 2024 года оно минимум четырежды вставляло фото в свои новости. Последний такой материал перепечатали десятки СМИ и Telegram-каналов. По подсчетам Анастасии, их снимок под провокационным заголовком увидели порядка 15 млн человек.

Москвичка писала каналам и редакции с требованием удалить фотографию, но оставалась без ответа. Спустя какое-то время фотографию на сайте просто заменили. Анастасия считает это недостаточным, так как фото было сделано без ее разрешения и в такой новости опорочило честь ее семьи. Потому она наняла юриста и готовится требовать компенсацию в судебном порядке.

