Судьи выбрали самую смешную фотографию дикой природы 2025 года Фотография детеныша гориллы из Руанды признана самой смешной в 2025 году

Фотография детеныша гориллы из Руанды стала победителем международного конкурса самых смешных снимков дикой природы Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 года. Фото под названием «Дай пять» было сделано британским фотографом Марком Мет Коэном в горах Вирунга.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество работ. Судьи отсмотрели более 10 тыс. снимков из 109 стран.

Победитель путешествовал по национальному парку в Руанде в составе группы фотографов, надеясь запечатлеть горных горилл. Фотографам удалось встретить семейство приматов, известное как Амахоро. На поляне взрослые особи спокойно собирали пищу, в то время как детеныши активно играли между собой. Победитель отметил, что наблюдение за приматами в их естественной среде обитания доставило ему огромное удовольствие.

Они собрались на поляне, где взрослые спокойно собирали пищу, а детеныши увлеченно играли. Один из них явно стремился продемонстрировать свои акробатические таланты: кружился, кувыркался и высоко выбрасывал ноги, — рассказал Коэн.

Конкурс Nikon Comedy Wildlife Photography Awards проводился уже в десятый раз. В прошлом году победителем стала фотография белки, застрявшей в дупле дерева, сделанная итальянским фотографом Милко Маркетти.

Ранее в британском Бристоле очевидец обнаружил семью горилл в заброшенном зоопарке. Он снял на видео, как несколько приматов с грустными мордами стучали по стенкам запертого вольера.