25 декабря 2025 в 09:27

Двое таджикских пограничников погибли на границе с Афганистаном

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженное столкновение произошло между таджикскими пограничниками и террористами, проникшими на территорию страны со стороны Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана. В результате инцидента есть погибшие с обеих сторон.

По информации ведомства, в ходе спецоперации три члена террористической организации, проникшие на территорию страны в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области, оказали вооруженное сопротивление и были обезврежены. При выполнении служебных обязанностей погибли двое сотрудников пограничной службы Таджикистана. Отмечается, что террористы были вооружены американскими винтовками M16 и пистолетами с глушителями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действующее правительство Афганистана прилагает максимальные усилия в борьбе с терроризмом и производством наркотиков. По его словам, талибы полностью контролируют ситуацию в стране и международному сообществу следует это признать. Путин отметил, что талибы вносят огромный вклад в борьбу с крупнейшими террористическими организациями.

До этого стало известно, что столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана. Пакистанская армия атаковала позиции вооруженных формирований на территории Афганистана. Это стало ответом на удар по блокпостам в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Таджикистан
Афганистан
бои
пограничники
