Новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана

Столкновения наблюдаются на границе Пакистана и Афганистана, сообщает государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики. По его информации, пакистанская армия атаковала позиции вооруженных формирований на территории Афганистана. Это стало ответом на удар по блокпостам в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Уточняется, что «Талибан» открыл огонь по пакистанским пограничным постам вечером вторника, 14 октября, уничтожив один из блокпостов и танковую огневую позицию. Кроме того, в ходе атаки был ликвидирован высокопоставленный командир «Фитна аль-Хаваридж».

На прошлой неделе, 11 октября, на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда начались тяжелые бои. Пакистанские войска в ряде районов бросили свои позиции и отступили. Также столкновения зафиксировали в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует стабилизацию обстановки на границе Афганистана и Пакистана. По ее словам, Москва призывает обе стороны к сдержанности и дипломатическому урегулированию разногласий.