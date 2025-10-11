На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщил новостной портал Tolo news. Уточняется, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили.

Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между странами. — NEWS.ru), — указано в материале.

Также ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. Боестолкновения зафиксированы и в уезде Шорабак провинции Кандагар.

Ранее афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. В некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары. Официальные лица «Талибана» пока не разъяснили подробности этой операции.

До этого в пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, произошел взрыв возле штаб-квартиры федеральной полиции. В результате инцидента погибли восемь человек, несколько граждан получили ранения.