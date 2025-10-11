Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 23:30

На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои

Tolo news: вдоль Дюранда на афганско-пакистанской границе идут серьезные бои

Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщил новостной портал Tolo news. Уточняется, что пакистанские войска в некоторых районах покинули свои позиции и отступили.

Местные источники сообщают о масштабных боестолкновениях между силами талибов и пакистанской армией вдоль линии Дюранда (непризнаваемая Кабулом граница между странами. — NEWS.ru), — указано в материале.

Также ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. Боестолкновения зафиксированы и в уезде Шорабак провинции Кандагар.

Ранее афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как произошли вооруженные столкновения на границе двух стран. В некоторых районах восточной части города были слышны звуки непрерывных взрывов, а в нескольких местах вспыхивали пожары. Официальные лица «Талибана» пока не разъяснили подробности этой операции.

До этого в пакистанском городе Кветта, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан, произошел взрыв возле штаб-квартиры федеральной полиции. В результате инцидента погибли восемь человек, несколько граждан получили ранения.

Пакистан
Афганистан
бои
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года
В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ
Миллиарды на клубничке, офшоры, скандал с женой: куда пропал Грудинин
Умерла Дайан Китон: фото легенды Голливуда и музы Вуди Аллена
На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
Лекорню допустил повторную отставку
Женщина умерла после уколов от деревенского «целителя»
Сербы приехали на российский курорт ради сюжета для своего ТВ
Басков решил податься в политику и начал поиски «подходящей» жены
Появились подробности взрыва завода по производству боеприпасов для ВСУ
Украинский депутат предрек стране большие проблемы
Диброва едко ответила бывшему мужу на замечание про «лысеющую фасоль»
Виктор Дробыш стал дедом в пятый раз
На побережье Краснодарского края и Севастополя появились новые пятна мазута
Россия держит открытым окно возможностей для продления ДСНВ
Стало известно о мощнейшем ракетном обстреле ВСУ одного города России
Два человека пострадали при хлопке газа в жилом доме в Махачкале
«Локомотив» обыграл «Спартак» в прощальном матче Дениса Глушакова
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.