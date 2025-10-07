Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:25

В России высказались о размещении военных баз в Афганистане

Спецпредставитель Кабулов исключил размещение военных баз России в Афганистане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия не рассматривает вопрос размещения своих военных баз в Афганистане, заявил РБК спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов. Также в стране не будет американских военных объектов, уточнил он.

(Глава МИД РФ Сергей — NEW.ru.) Лавров сказал, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах. И у самой России таких планов и намерений нет и не было, — уточнил спецпредставитель президента РФ.

Кабулов подчеркнул, что позицию по отсутствию американских военных баз очертил глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки. Кабул не допустит возобновления работы одного из таких объектов США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отдал свою авиабазу Баграм Кабулу «просто так». Он призвал вернуть ее США, потребность политик объяснил фразой «они нуждаются в нас». Говоря о местоположении объекта, Трамп подчеркнул, что он находится в часе езды от мест, где Китай производит ядерное оружие.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что авиабаза Баграм в Афганистане станет для Трампа рычагом давления на Россию и ряд стран Азии. Однако оценивать возможность возвращения базы пока не стоит — пока американцы просто прощупывают почву, уточнил эксперт. Но если США все-таки реализуют свои планы, то у азиатских стран могут появиться проблемы, добавил политолог.

Замир Кабулов
Афганистан
военные базы
США
