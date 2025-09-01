День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:24

Стало известно, к кому Афганистан обратился за помощью из-за землетрясения

Афганистан обратился к России за помощью из-за сильного землетрясения

Фото: Aimal Zahir/XinHua/Global Look Press

Афганистан обратился за помощью к России из-за мощного землетрясения, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, МЧС начало рассматривать запрос Кабула. Спецпредставитель президента добавил, что информации о том, пострадали ли россияне во время удара стихии, пока нет.

Обратились, и наше МЧС работает над этим, — сказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что число погибших при разрушительном землетрясении в Афганистане выросло до 800 человек. При этом пострадали 2,5 тысячи жителей. Представитель правительства страны Забихулла Муджахид заявил, что для спасения пострадавших на место чрезвычайного происшествия едут спасатели из центра и соседних провинций.

До этого телеканал NBC News сообщил со ссылкой на представителей власти, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. В стране начали крупную спасательную операцию, в ней участвуют сотни специалистов.

В конце августа сейсмологи зафиксировали землетрясение средней силы на западе США. Подземные толчки ощущались в районе штата Невада. Данных о жертвах или разрушенных объектах не поступало. Эпицентр сейсмического события располагался в малонаселенной местности.

