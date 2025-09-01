День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 08:16

Более 200 человек погибли при мощном землетрясении в Афганистане

При землетрясении магнитудой 6,2 в Афганистане погибли 250 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При землетрясении магнитудой 6,2 в Афганистане погибли 250 человек, более 500 пострадали, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей власти. В стране начали крупную спасательную операцию, в ней участвуют сотни специалистов.

По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в Афганистане в результате землетрясения, — говорится в сообщении.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение средней силы на западе США. Подземные толчки ощущались в районе штата Невада. Данных о жертвах или разрушенных объектах не поступало. Эпицентр сейсмического события располагался в малонаселенной местности. Он был зарегистрирован в 95 километрах от города Элко, где проживает приблизительно 20 тысяч человек.

До этого стало известно, что самое древнее медресе Европы было повреждено в результате землетрясения в Дагестане, случившегося 27 августа. Из-за подземных толчков учебное заведение по подготовке мусульманских служителей в селе Цахур покрылось трещинами. Совсем недавно медресе исполнилось 950 лет, оно было основано в 1075 году.

Афганистан
землетрясения
сейсмологи
разрушения
жертвы
