Землетрясение повредило древнейшее медресе во всей Европе

Самое древнее медресе Европы было повреждено в результате землетрясения в Дагестане, случившегося 27 августа, сообщает портал IslamDag.ru. По его данным, из-за подземных толчков учебное заведение по подготовке мусульманских служителей в селе Цахур покрылось трещинами.

После недавнего землетрясения медресе Ан-Низамия получило большие глубокие трещины. Есть опасность, что структура стен изменится и здание разрушится. Мы просим государство обратить внимание на эту проблему, — заявил имам Цахурской долины Эльдар Сулейманов.

Издание отмечает, что совсем недавно медресе исполнилось 950 лет, оно было основано в 1075 году. Богослов отметил, что учебное заведение функционировало в качестве мечети, но повреждения ставят под сомнение судьбу постройки.

Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в районе Каспийского моря в Дагестане. Подземный толчок был зафиксирован в 41 километре к северо-западу от Дербента, очаг залегал на глубине 12 километров. В это время футболисты любительских команд «Магма» и «Азерпетрол» в Дагестане не стали прерывать матч, несмотря на мощные подземные толчки. Однако один из игроков потерял равновесие и упал. Несмотря на возгласы комментатора о землетрясении, игроки продолжили игру. Матч завершился нулевой ничьей.