Диверсанты на границе, удары по АЗС, 130 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 ноября

В ночь на 28 ноября силы ПВО сбили над российскими регионами 136 украинских беспилотников. В ЛНР под удар попали автозаправочные станции. В Херсонской области были ранены два человека в результате атак ВСУ. Украинского солдата осудили за убийство мирных жителей в Курской области. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.
Почти 140 БПЛА уничтожили над регионами России за ночь
Силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников над Россией в ночь на 28 ноября, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись девять регионов страны.
В Минобороны сообщили, что больше всего воздушных целей — 46 — ликвидировали над Ростовской областью, 30 — над Саратовской, 29 — над Крымом. Шесть дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над Волгоградской, по два — над Воронежской и Московским регионом.
Средства ПВО сбили по одному беспилотнику над Курской и Калужской областями. Кроме того, 12 БПЛА уничтожили над Черным морем, два — над Азовским, резюмировали в министерстве.
К каким последствиям привели атаки украинских БПЛА на регионы РФ
Минувшей ночью в Ростовской области в результате атак ВСУ никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Из квартир были выведены все жильцы. После проверки помещений саперами люди вернулись домой», — рассказал он.
Слюсарь отметил, что в Таганроге осколками дронов посекло веранду и стекла в окнах двух частных домов.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на месте падения обломков дронов, летевших в сторону Москвы, работают специалисты экстренных служб.
В Воронежской области несколько объектов получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Пострадавших нет. В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС», — сказал он.
Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Из-за налета дронов был закрыт доступ к площадке Конгресса молодых ученых в «Сириусе». В ночь на 28 ноября была объявлена опасность атаки БПЛА в Геленджике, заявил мэр города Алексей Богодистов.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Беспилотники ВСУ ударили по заправкам в ЛНР
Беспилотники ВСУ атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба правительства региона. В частности, двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ.
«Повреждены фасады зданий автозаправочных станций. <…> Еще один удар по АЗС зафиксирован в Белокуракинском округе. Без возгорания», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области
За прошедшие сутки два человека получили ранения в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«В Днепрянах ранен мужчина 1982 года рождения. Доставлен в Новокаховскую ЦРБ на лечение. В Великих Копанях в результате целенаправленного удара по жилому сектору ранен мирный житель. В Лазурном Скадовского муниципального округа из-за атаки беспилотников загорелся газовый резервуар. К счастью, обошлось без жертв», — пояснил он.
По словам Сальдо, ВСУ также нанесли удары по Алешкам, Брилевке, Великой Лепетихе, Каирам, Каховке, Новой Каховке, Новой Маячке, Обрывкам, Пролетарке и Райскому. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Диверсанты ВСУ попытались прорвать российскую границу под Белгородом
По информации СМИ, диверсионно-разведывательная группа, состоящая из украинцев и колумбийцев, попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Бойцы отряда «Шторм» 7-й ОМСБр уничтожили всех бойцов на подступах к границе региона.
По неподтвержденной информации, у диверсантов было оружие НАТО, специальное оборудование для ведения разведки с воздуха, а также гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105.
ДРГ из 10 человек базировалась примерно в 10 километрах от границы с РФ близ села Хатнее Харьковской области, сообщили СМИ.
В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Солдата ВСУ осудили за убийства мирных жителей под Курском
Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей Курской области в 2024 году, сообщила Генпрокуратура России.
«Во время нахождения на территории региона Евгений Фабрисенко убил семерых мирных жителей села Русское Поречное, прятавшихся в своих домах», — сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре уточнили, что солдат и его трое сообщников обнаружили в доме группу из пяти гражданских лиц. Фабрисенко заставил их спуститься в подвал и бросил туда гранату. Все мирные жители погибли от ранений. В ведомстве также рассказали, что в ноябре 2024 года военные ВСУ ворвались в другое жилище, где находились пожилая женщина и ее сын. Бойцы избили гражданских до смерти.
