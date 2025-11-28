В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС

В Воронежской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов получили повреждения жилой дом и автозаправочная станция, проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, средства противовоздушной обороны в ночное время обнаружили и ликвидировали два беспилотника.

По предварительной информации, пострадавших нет. В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС, — написал руководитель.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что два украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Он не уточнил тип сбитых дронов и место их ликвидации.

До этого на севере Луганской Народной Республики беспилотники ВСУ атаковали три автозаправочные станции. Согласно информации пресс-службы регионального правительства, две атаки произошли в Старобельском муниципальном округе, а еще одна - в Белокуракинском округе. Возгораний на объектах удалось избежать.