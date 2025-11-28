День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 08:04

В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС

Губернатор Гусев: в Воронежской области при атаке БПЛА повреждены дом и АЗС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Воронежской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов получили повреждения жилой дом и автозаправочная станция, проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, средства противовоздушной обороны в ночное время обнаружили и ликвидировали два беспилотника.

По предварительной информации, пострадавших нет. В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС, — написал руководитель.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что два украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. Он не уточнил тип сбитых дронов и место их ликвидации.

До этого на севере Луганской Народной Республики беспилотники ВСУ атаковали три автозаправочные станции. Согласно информации пресс-службы регионального правительства, две атаки произошли в Старобельском муниципальном округе, а еще одна - в Белокуракинском округе. Возгораний на объектах удалось избежать.

БПЛА
СВО
дроны
Воронежская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Названы лучшие фразы, которые нужно говорить партнеру после секса
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.