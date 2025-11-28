Украинские дроны атаковали Сочи

Вооруженные силы Украины атакуют Сочи беспилотными летательными аппаратами, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там уточнили, что с утра пятницы, 28 ноября, на территории города-курорта и «Сириуса» объявлена угроза воздушного удара. В настоящее время средства противовоздушной обороны отражают атаку.

В Сочи отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее из-за угрозы атаки БПЛА был закрыт доступ к площадке Конгресса молодых ученых в «Сириусе». При этом участникам, которые приехали к месту проведения мероприятия, рекомендовали следовать указаниям громкоговорителей и специалистов МЧС.

До этого в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены жилой дом и автозаправочная станция. Как уточнил губернатор Александр Гусев, средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили два беспилотника.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 28 ноября силы ПВО сбили более 130 украинских беспилотников. Атаке подверглись девять регионов страны. Также дроны нейтрализовали в акватории Черного и Азовского морей.