В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых Доступ к площадке Конгресса молодых ученых закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Доступ к площадке Конгресса молодых ученых в Сириусе закрыли из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил ТАСС. При этом участникам, которые приехали к месту проведения мероприятия, нужно следовать указаниям громкоговорителей и специалистов МЧС.

В связи с объявлением сигнала тревоги на территории Сириус допуск на площадку приостановлен, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили более 130 украинских беспилотников в небе над Россией в ночь на 28 ноября. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны. Также дроны нейтрализовали в акватории Черного и Азовского морей.

27 ноября в Сириусе объявили эвакуацию участников Конгресса молодых ученых из медиацентра. На такой шаг пришлось пойти из-за объявленной в Краснодарском крае угрозы БПЛА. На территории центра была активирована система оповещения, а для организованного вывоза людей задействовали автобусы. В момент эвакуации в медиацентре проходили мероприятия деловой программы конгресса.