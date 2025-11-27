В медиацентре в «Сириусе» была объявлена эвакуация на фоне опасности БПЛА

В медиацентре в «Сириусе» была объявлена эвакуация на фоне опасности БПЛА

В образовательном центре «Сириус» объявили эвакуацию участников Конгресса молодых ученых из медиацентра, передает ТАСС. На такой шаг пришлось пойти из-за объявленной в Краснодарском крае угрозы БПЛА.

На территории центра была активирована система оповещения, а для организованного вывоза людей задействовали автобусы. В момент эвакуации в медиацентре проходили мероприятия деловой программы конгресса.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны уничтожили 118 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение ночи 27 ноября. Воздушная атака затронула 11 регионов страны и акваторию Черного моря. Наибольшее количество дронов было сбито в Белгородской области — 52 единицы, а в Курской области уничтожили 26 БПЛА. В Самарской области системы ПВО ликвидировали 18 беспилотников, тогда как в Краснодарском крае и Брянской области перехватили по шесть дронов.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что Вооруженные силы Украины продолжат атаковать гражданские объекты на российской территории до тех пор, пока Украину не принудят к переговорам или не будут достигнуты цели специальной военной операции. По его словам, президент России Владимир Путин ставил задачу лишить противника возможностей и желания наносить ущерб российскому населению.