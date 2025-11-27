Почти 120 БПЛА атаковали 11 российских регионов ночью

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 118 беспилотников ВСУ в ночь на 27 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны. Атаке подверглись 11 регионов и акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 ноября до 08:30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В Белгородской области ПВО уничтожила 52 БПЛА, в Курской — 26. В Самарской области ликвидировали 18 дронов, а в Краснодарском крае и Брянской — по шесть.

Кроме того, по два БПЛА сбили в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях. Еще по одному дрону сбили в Волгоградской, Тульской и Ростовской областях, а также в акватории Черного моря.

Ранее власти курортного города Туапсе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА в ночь на 26 ноября. Данное решение было принято для ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко до этого сообщал, что два детских сада получили повреждения в Туапсинском районе. Позже дошкольные учреждения закрыли. Он уточнил, что в одном из них были выбиты окна.