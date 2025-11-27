День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 09:06

Почти 120 БПЛА атаковали 11 российских регионов ночью

Минобороны сообщило об уничтожении 118 беспилотников ВСУ

Читайте нас в Дзен

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 118 беспилотников ВСУ в ночь на 27 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны. Атаке подверглись 11 регионов и акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 ноября до 08:30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В Белгородской области ПВО уничтожила 52 БПЛА, в Курской — 26. В Самарской области ликвидировали 18 дронов, а в Краснодарском крае и Брянской — по шесть.

Кроме того, по два БПЛА сбили в Воронежской, Липецкой и Оренбургской областях. Еще по одному дрону сбили в Волгоградской, Тульской и Ростовской областях, а также в акватории Черного моря.

Ранее власти курортного города Туапсе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА в ночь на 26 ноября. Данное решение было принято для ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко до этого сообщал, что два детских сада получили повреждения в Туапсинском районе. Позже дошкольные учреждения закрыли. Он уточнил, что в одном из них были выбиты окна.

Минобороны
ПВО
БПЛА
беспилотники
атаки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известные российские спортсмены оказались в базе «Миротворца»
ВСУ предприняли атаку на Тульскую область
Водопровод на даче своими руками: круглогодичный комфорт быстро и недорого
Украина договорилась о расширенном финансировании от МВФ
«Катастрофическое положение»: Украина обсуждает эвакуацию из Киева и Одессы
В ЕС хотят разобрать железную дорогу в Россию
Почти 120 БПЛА атаковали 11 российских регионов ночью
Путин прибыл на заседание ОДКБ в Бишкеке
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
Как выбрать дворники по марке автомобиля: типы креплений и рейтинг лучших
«Нужно просто наслаждаться жизнью»: психологи о секретах хорошей матери
Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Стало известно, на чем настаивал Дрисколл во время разговора с европейцами
Почти сотню счетов нашли у родственников рекордсмена-взяточника из МВД
Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос
Еврокомиссия направит финансовую помощь Прибалтике
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ
Военэксперт назвал населенный пункт, который скоро освободят ВС России
В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.