26 ноября 2025 в 17:06

В российском курортном городе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Туапсе введен локальный режим ЧС после атаки беспилотников

Фото: Global Look Press
Власти курортного города Туапсе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Данное решение было принято в связи с необходимостью ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.

После атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС. Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю. Комиссия по оценке ущерба продолжает обследовать пострадавшие квартиры, — сказано в сообщении.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщал, что два детских сада повреждены в Туапсинском районе после атаки ВСУ, сейчас они закрыты. Он уточнил, что в одном из них были выбиты окна. О пострадавших не сообщалось.

Также стало известно, что ВСУ нанесли минометный удар по зданию школы в Каховском муниципальном округе Херсонской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали последствия обстрела, при этом возгорания и сильного задымления зафиксировано не было.

