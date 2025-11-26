В российском курортном городе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Власти курортного города Туапсе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Данное решение было принято в связи с необходимостью ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.
После атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС. Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю. Комиссия по оценке ущерба продолжает обследовать пострадавшие квартиры, — сказано в сообщении.
Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщал, что два детских сада повреждены в Туапсинском районе после атаки ВСУ, сейчас они закрыты. Он уточнил, что в одном из них были выбиты окна. О пострадавших не сообщалось.
Также стало известно, что ВСУ нанесли минометный удар по зданию школы в Каховском муниципальном округе Херсонской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали последствия обстрела, при этом возгорания и сильного задымления зафиксировано не было.