Два детских сада на Кубани попали под удар ВСУ

Два детских сада на Кубани попали под удар ВСУ Два детских сада повреждены в Туапсинском районе Кубани после атаки ВСУ

Два детских сада повреждены в Туапсинском районе Краснодарского края после атаки ВСУ, сейчас они закрыты, заявил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в одном из них выбиты окна. О пострадавших не сообщается.

В Туапсинском округе два детских сада — № 40 и № 41 — не принимают детей, — сказал Руденко.

Вице-губернатор отметил, что один из детских садов могут открыть в среду, 26 ноября. В полном объеме учреждения заработают 27 ноября.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске грузовик загорелся из-за падения обломков украинского БПЛА. Там отметили, что инцидент случился в селе Борисовка, никто не пострадал. Пожар сразу устранили.

До этого пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. Также средства ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 23 украинских беспилотника в Крыму.