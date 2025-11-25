День матери
25 ноября 2025 в 09:18

Падение обломков украинского БПЛА привели к возгоранию грузовика

В Новороссийске грузовик загорелся из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Новороссийске грузовик загорелся из-за падения обломков украинского БПЛА, передает оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, инцидент случился в селе Борисовка, никто не пострадал. Пожар сразу устранили.

Обломки беспилотника попали в грузовик. Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба столичного дептранса сообщила, что грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне 69-го километра МКАД, информация о пострадавших не поступила. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия в настоящее время затруднено. Объятый пламенем грузовик попал на видео.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. Также силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили 23 украинских беспилотника над территорией Республики Крым.

