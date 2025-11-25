День матери
Объятый пламенем на МКАД грузовик попал на видео

Появились кадры с загоревшимся на 69-м километре МКАД грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
NEWS.ru приводит кадры с загоревшимся на 69-м километре МКАД грузовиком. По словам очевидцев, жители почувствовали взрывную волну на расстоянии порядка 400 метров.

До этого пресс-служба столичного дептранса сообщила, что грузовой автомобиль загорелся на внешней стороне 69-го километра МКАД, информация о пострадавших не поступила. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия в настоящее время затруднено.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение было затруднено на полтора километра. Пресс-служба столичного дептранса уточняла, что на месте работали сотрудники оперативных служб. Детали аварии и информация о пострадавших еще устанавливаются.

Перед этим в городе Сарапуле в Удмуртии произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого были пострадавшие, в том числе дети. В главном управлении МЧС по региону призвать всех водителей воздержаться от поездок из-за сильной гололедицы.

