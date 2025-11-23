Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 09:22

Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на полтора километра, передает пресс-служба столичного дептранса. По данным ведомства, на месте работают сотрудники оперативных служб. Детали аварии и информация о пострадавших еще устанавливаются.

На внешней стороне 19-го километра МКАД (в районе Бакинского бульвара) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, — сказано в сообщении.

Ранее водитель за рулем Toyota Corolla врезался во входные двери станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске. Как передает муниципальная аварийная служба, никто не пострадал, хотя эта станция считается одной из самых людных в городе. Водитель скрылся с места ДТП. В Сети опубликовали снимки искореженной после ДТП машины.

Также в Ленинградской области перекрыли движение транспорта по участку федеральной трассы А-121 «Сортавала», после того как там перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии повреждена опора автоматизированной системы управления движением. На место прибыли специалисты дорожных и оперативных служб.

