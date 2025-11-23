Появились кадры искореженного после «штурма» станции метро автомобиля В Новосибирске Toyota въехала в станцию метро

Водитель за рулем Toyota Corolla врезался во входные двери станции метро «Золотая Нива» в Новосибирске, передает муниципальная аварийная служба. Никто не пострадал, хотя эта станция считается одной из самых людных в городе. Водитель скрылся с места ДТП.

По сообщениям, водитель автомобиля Toyota Corolla врезался во входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, — сказано в сообщении.

До этого в Омске автовладелец, ставший виновником дорожного происшествия, скрылся, но затем вернулся и совершил поджог своего транспортного средства, предварительно разбив его кирпичом. Полицейские задержали 21-летнего мужчину, который признался, что покинул место аварии из-за отсутствия у него водительского удостоверения.

Ранее пресс-служба управления дорожным движением Джизакской области Узбекистана сообщила о гибели пяти человек при столкновении грузовика и легкового автомобиля. Дорожное происшествие случилось на 989-м километре автомагистрали М-39 Ташкент — Термез, в результате легковой транспорт воспламенился.