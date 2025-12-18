Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:36

Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы

Фото: Пресс-служба RT
Тематический состав «Поезд пропаганды» в честь 20-летия RT запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, пишет соответствующее издание. Он будет курсировать до июня 2026 года.

Всего в его состав вошли три типа вагонов: »Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Дизайн каждого из них повествует об истории телеканала с момента открытия в 2005 году. В частности, пассажиры могут найти там различные цитаты и высказывания политиков об RT.

Кроме того, на поручнях в вагонах установлены конструкции в виде рупоров и микрофонов RT. Сама же передвижная инсталляция наполнена ироничными отсылками на тему работы международного телеканала за два десятилетия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Замоскворецкую линию Московского метрополитена вышел в эксплуатацию самый современный состав серии «Москва-2026». Он отметил, что по сравнению с предыдущими «номерными» составами максимальная вместимость нового поезда увеличилась на 10%.
