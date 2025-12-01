День матери
01 декабря 2025 в 20:57

Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше

Пьяный зацепер проехал на крыше поезда в московском метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве задержали пьяного зацепера, который катался по столичной подземке на крыше метропоезда, сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Юноше удалось проехать от станции «Пушкинская» до «Кузнецкого Моста».

Полицейские задержали фигуранта на станции «Китай-город». Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях. <...> Ему назначен штраф, — сообщила Волк.

Ранее волонтер Инна Касьянова сообщила, что в Московской области нашли тело 14-летнего мальчика, сбежавшего из дома в Лобне. Последний раз подростка видели на станции Луговая. Позже у станции Некрасовская нашли его кроссовки, которые опознал отец. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

До этого сотрудники полиции арестовали молодого человека, который спрыгнул с крыши поезда метро в Москву-реку. Он забрался на вагон на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской». Задержанным оказался 23-летний житель города Химки Московской области.

