Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше

В Москве задержали пьяного зацепера, который катался по столичной подземке на крыше метропоезда, сообщила в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Юноше удалось проехать от станции «Пушкинская» до «Кузнецкого Моста».

Полицейские задержали фигуранта на станции «Китай-город». Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях. <...> Ему назначен штраф, — сообщила Волк.

