Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку

Сотрудники полиции арестовали молодого человека, который спрыгнул с крыши поезда метро в Москву-реку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Отмечается, что он забрался на вагон на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской».

Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя города Химки Московской области, совершившего невероятно безрассудный поступок. На станции «Технопарк» он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону «Коломенской». В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку, — сказано в публикации.

Нарушитель был задержан после того, как самостоятельно выбрался на берег. Суд назначил ему административное наказание в виде восьми суток ареста.

