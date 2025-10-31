Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 04:05

Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку

Полиция задержала жителя Химок за прыжок с поезда метро в Москву-реку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции арестовали молодого человека, который спрыгнул с крыши поезда метро в Москву-реку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Отмечается, что он забрался на вагон на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской».

Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего жителя города Химки Московской области, совершившего невероятно безрассудный поступок. На станции «Технопарк» он залез на крышу одного из вагонов электропоезда Замоскворецкой линии и поехал в сторону «Коломенской». В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, парень совершил прыжок в Москву-реку, — сказано в публикации.

Нарушитель был задержан после того, как самостоятельно выбрался на берег. Суд назначил ему административное наказание в виде восьми суток ареста.

Ранее произошло задымление на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. По словам очевидцев, они почувствовали запах гари, а дым тянулся до перехода на станцию Большой кольцевой линии.

