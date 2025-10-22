Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:27

Шпала загорелась на одной из станций московского метро

В Москве произошло задымление на станции метро «Текстильщики»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задымление произошло на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, они почувствовали запах гари, а дым тянулся до перехода на станцию Большой кольцевой линии.

На опубликованных кадрах видно, что поезд стоит на месте в тоннеле и не двигается. Позднее в пресс-службе городской подземки отметили, что сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы. Помощь экстренных служб не потребовалась. Движение поездов осуществляется по графику.

Ранее на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» в московском метро мужчина взорвал пиротехническое изделие. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отделение.

До этого шесть человек были задержаны за массовую драку на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. Среди них были две женщины и четверо мужчин. При задержании дебоширы оказывали активное сопротивление. По решению суда все были помещены в спецприемник.

метро
Москва
возгорания
происшествия
