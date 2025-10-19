Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:14

Мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» в московском метро мужчина взорвал пиротехнику, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел около 13:00 19 октября.

Предварительно установлено, что сегодня около 13.00 в перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» Московского метрополитена в вагоне электропоезда мужчина 1972 г. р. привел в действие пиротехническое изделие, в связи с чем произошел хлопок, — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не получил травм и не обращался за медицинской помощью. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв из-за афганского казана-скороварки, оставленного без присмотра студентом. В результате обрушился подвесной потолок, сработали пожарные датчики, а стены были забрызганы специями.

До этого премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что на заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибли три сотрудника. Еще девять человек получили травмы, пять из них остаются в больнице. Взрыв произошел в цехе нитроузла, здание сильно повреждено.

взрывы
метро
Москва
пиротехника
