Мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро Москвы

На перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» в московском метро мужчина взорвал пиротехнику, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел около 13:00 19 октября.

Предварительно установлено, что сегодня около 13.00 в перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная» Московского метрополитена в вагоне электропоезда мужчина 1972 г. р. привел в действие пиротехническое изделие, в связи с чем произошел хлопок, — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не получил травм и не обращался за медицинской помощью. Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

