Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в Telegram-канале. Девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице.

Ситуацию держим на контроле. На месте происшествия находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, ведется разбор завалов силами спасателей, — уточнил премьер-министр.

По данным администрации, на ФКП «Авангард» произошел взрыв в цехе нитроузла, здание цеха получило серьезные повреждения, под завалами оказались люди. На фоне случившегося больница Стерлитамака переведена на особый режим работы. По словам Назарова, следственные работы на месте происшествия продолжаются, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 17 октября, жители города в местных пабликах сообщали о громких звуках в городе, некоторые заметили над предприятием столб дыма. Позднее факт происшествия подтвердили в мэрии. Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем, призвав население не поддаваться панике.