Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 08:21

Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в Telegram-канале. Девять человек пострадали, пятеро остаются в больнице.

Ситуацию держим на контроле. На месте происшествия находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, ведется разбор завалов силами спасателей, — уточнил премьер-министр.

По данным администрации, на ФКП «Авангард» произошел взрыв в цехе нитроузла, здание цеха получило серьезные повреждения, под завалами оказались люди. На фоне случившегося больница Стерлитамака переведена на особый режим работы. По словам Назарова, следственные работы на месте происшествия продолжаются, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 17 октября, жители города в местных пабликах сообщали о громких звуках в городе, некоторые заметили над предприятием столб дыма. Позднее факт происшествия подтвердили в мэрии. Там подчеркнули, что ситуация находится под контролем, призвав население не поддаваться панике.

Башкирия
взрывы
заводы
происшествия
погибшие
пострадавшие
Стерлитамак
производства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену
В Финляндии рассказали о разгульных вечеринках Стубба
В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе
Журналисты снова высмеяли гардероб Зеленского
Умер отказавшийся от американского паспорта обладатель Нобелевской премии
В Госдуме заявили об эпидемии вейпов в России
«Впечатляюще»: отец Илона Маска сравнил Москву, Вашингтон и Лондон
Европа обновила рекорд по потреблению газа
Раскрыта судьба пострадавшей на Камчатке туристки
В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков
«Вашингтон» с Овечкиным разгромил «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ
Суд продлил арест пошутившему об инвалиде комику Останину
Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере
Как выбрать велотренажер для дома: гид по видам и функциям
Зеленский нашел странное место для пресс-конференции в США
Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард»
«Это ошибка с самого начала»: отец Маска выступил за ликвидацию Евросоюза
В США Ford отзывает около 625 тыс. авто из-за технических неисправностей
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
Дивали: что означает индийский фестиваль огней
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.