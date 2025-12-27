Киев начал погружаться во тьму на фоне взрывов В Киеве после взрывов могут быть повреждены местные ТЭЦ

Теплоэлектростанции Киева могли получить повреждения в результате взрывов в украинской столице, сообщает издание «Страна.ua». По его информации, в ночь на 27 декабря в городе объявили воздушную тревогу, а мэр Виталий Кличко заявил о работе украинской ПВО и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Во время ночных ударов в небе над Киевом была замечена серия вспышек. Позже стало известно, что были атакованы семь энергообъектов в городе и области. В результате ударов над городом поднялось огненное грибовидное облако. Некоторые районы столицы остались без света и погрузились во тьму.

Ранее в Киеве по неизвестным причинам взорвался пассажирский автобус. По словам правоохранителей, инцидент произошел на конечной остановке маршрута. После того как водитель завел двигатель и начал движение, прозвучал громкий хлопок. Обошлось без пострадавших.

До этого депутат Корсунь-Шевченковского горсовета Виталий Сторожук заявил, что его машину взорвали в Черкасской области Украины. В результате автомобиль полностью сгорел. Парламентарий назвал произошедшее покушением, а не несчастным случаем.