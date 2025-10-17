Взрыв прогремел на заводе в российском городе На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

В пятницу, 17 октября, на заводе «Авангард» в башкирском городе Стерлитамак произошел взрыв, сообщают «Осторожно новости». По предварительным данным, есть пострадавшие, сейчас к месту происшествия едут спасатели и скорые.

Пользователи соцсетей сообщали о громких звуках в городе, некоторые заметили над предприятием столб дыма. Позднее факт происшествия подтвердили в мэрии. Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле, призвав население не поддаваться панике.

Ранее стало известно, что в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей.

До этого в турецкой провинции Коджаэли на химическом заводе в городе Диловасы произошел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли три работника. Устанавливаются причины происшествия.