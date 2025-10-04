Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:50

Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе

В турецком городе Диловасы произошел взрыв на химическом предприятии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрыв произошел на химическом заводе в турецкой провинции Коджаэли, в результате чего погибли три работника, сообщила в субботу газета Yeni Şafak. Инцидент случился на промышленном объекте в городе Диловасы.

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Диловасы. По предварительным оценкам, погибли трое рабочих, — говорится в сообщении.

Ранее на оптовом рынке в турецком городе Демре в провинции Анталья прозвучал взрыв. Согласно имеющейся информации, следствием происшествия стало получение ранений рядом граждан.

Позже в Сети появилось видео, снятое очевидцами, на кадрах которого видно, как находившийся у здания мужчина оказался в эпицентре детонации. Он вышел на улицу с поврежденной одеждой, после чего ему оперативно помогли другие граждане.

Кроме того, в акватории Чаршибаши турецкими рыбаками был найден украинский беспилотный катер Magura V5. Мужчины отбуксировали его к берегу и передали сведения властям, после чего правоохранители переместили катер в порт Йорос для проведения экспертизы на предмет наличия взрывных устройств.

Турция
взрывы
заводы
предприятия
