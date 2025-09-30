Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер Украинский безэкипажный катер Magura нашли у побережья Чаршибаши в Турции

В Турции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, беспилотник нашли ночью местные рыбаки у побережья Чаршибаши.

Как говорится в публикации, мужчины привязали БЭК к своей лодке и отбуксировали на берег, а после сообщили властям. Правоохранители увезли катер в порт Йорос, где специалисты осмотрели его на наличие бомб.

Ранее стало известно, что российские военные захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого были FPV-дроны. На кадрах виден аппарат морского базирования, выполненный в формате так называемой матки — платформы, транспортирующей несколько дронов-камикадзе в тыл противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позже военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что захват груженного FPV-дронами украинского безэкипажного катера является большой удачей. По его словам, такие суда неофициально называются катерами-матками, они используются для доставки дронов в тыл российских позиций. Специалист считает, что подобное вооружение могут забрасывать в Россию.