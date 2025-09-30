Эксперт оценил захват украинского катера-«матки»

Захват груженного FPV-дронами украинского безэкипажного катера оказался большой удачей, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Такие суда неофициально называются катерами-«матками», они используются для доставки дронов в тыл российских позиций.

Захват российскими бойцами такого катера — большая удача, редкий случай на самом деле, хотя, возможно, и не первый. И я так понимаю, что катер должен был взорваться, но хорошо, что остался неповрежденным. Наши ребята покопаются, изучат его, «Кулибиных», слава богу, у нас много, — сказал Дандыкин.

Специалист считает, что подобное вооружение могут забрасывать в Россию. По его словам, во всех конфликтах изучается техника, выявляются технологии после чего ведутся и опробуются в боевых условиях новые разработки.

Ранее стало известно, что российские военные захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого были FPV-дроны. На кадрах виден аппарат морского базирования, выполненный в формате так называемой матки — платформы, транспортирующей несколько дронов-камикадзе в тыл противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.