Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:57

Эксперт оценил захват украинского катера-«матки»

Военэксперт Дандыкин назвал большой удачей перехват катера ВСУ с FPV-дронами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Захват груженного FPV-дронами украинского безэкипажного катера оказался большой удачей, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Такие суда неофициально называются катерами-«матками», они используются для доставки дронов в тыл российских позиций.

Захват российскими бойцами такого катера — большая удача, редкий случай на самом деле, хотя, возможно, и не первый. И я так понимаю, что катер должен был взорваться, но хорошо, что остался неповрежденным. Наши ребята покопаются, изучат его, «Кулибиных», слава богу, у нас много, — сказал Дандыкин.

Специалист считает, что подобное вооружение могут забрасывать в Россию. По его словам, во всех конфликтах изучается техника, выявляются технологии после чего ведутся и опробуются в боевых условиях новые разработки.

Ранее стало известно, что российские военные захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого были FPV-дроны. На кадрах виден аппарат морского базирования, выполненный в формате так называемой матки — платформы, транспортирующей несколько дронов-камикадзе в тыл противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

дроны
БПЛА
беспилотники
Василий Дандыкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.