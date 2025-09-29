Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:42

Опубликованы уникальные кадры с безэкипажной «маткой» ВСУ

Захваченный катер ВСУ с FPV-дроном на борту попал на видео

Российские военные захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого были FPV-дроны, сообщил Telegram-канал Military Theme Z. На кадрах виден аппарат морского базирования, выполненный в формате так называемой матки — платформы, транспортирующей несколько дронов-камикадзе в тыл противника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Такие устройства применяются для доставки FPV-дронов, не обладающих высокой дальностью действия. ВСУ также установили на катер мачту, предположительно, с системой радиоэлектронной борьбы. Данные, в какой зоне СВО были сделаны кадры, не приводятся.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы РФ выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское». Бои шли вблизи поселка Котлино к западу от Покровска (Красноармейск). Он также уточнил, что ВСУ перебрасывают в этот район значительные резервы.

До этого российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.

