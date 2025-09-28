Вооруженные силы РФ выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе шахты «Покровское», сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. Бои шли вблизи поселка Котлино к западу от Покровска (Красноармейск). Он также уточнил, что ВСУ перебрасывают в этот район значительные резервы.

В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское», — отметил Кимаковский.

Ранее военкоры сообщали, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Пожары вспыхнули на одном из пораженных объектов в Киеве, а также в городе Белая Церковь Киевской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.