Названы последствия мощного комбинированного удара по Украине «РВ»: армия России ударила по объектам ВСУ в Киеве и области

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам противника в Киеве и Киевской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно его сведениям, для атак войска применили беспилотники. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, в результате ударов пожары вспыхнули на одном из пораженных объектов в Киеве, а также в городе Белая Церковь Киевской области. Кроме того, российские войска ударили ракетами по Староконстантинову и Василькову под Киевом. Там расположены военные аэродромы украинской армии.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России освободили села Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике, а также Степовое в Днепропетровской области Украины. Боевую задачу выполнили бойцы из подразделений Восточной, Западной и Южной группировок войск.

Вместе с этим бойцы 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-Ахмат» уничтожили диверсионную группу врага в районе Плещеевки в ДНР. Как уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, группа противника состояла из шести человек.