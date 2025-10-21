Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:50

Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье

На шотландском побережье обнаружили живую синюю акулу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На побережье Шетландских островов в Шотландии была обнаружена живая акула, сообщает Jam Press. Трехметровую рыбу нашла местная жительница Джой Пикок, которая сразу уведомила организацию по защите дикой природы.

Специалисты идентифицировали животное как синюю акулу — вид, редко появляющийся в шотландских водах, говорится в материале. Несмотря на попытки спасателей вернуть ее в море, рыба погибла.

Ранее ученые сообщили об обнаружении гигантской белой акулы в холодных прибрежных водах Канады. Четырехметровая самка по кличке Претендент, признанная крупнейшей особью в Атлантике, совершила миграцию из флоридских вод. Ее перемещения отслеживаются с помощью передатчика на плавнике.

Кроме того, на побережье испанского города Пальма была обнаружена растерзанная туша гренландской полярной акулы. По данным источника, на шее животного были видны следы зубов, вероятно, оставленные другим, более крупным морским хищником. По мнению пользователей соцсетей, животное попало под гребной винт корабля или к гибели акулы причастна косатка.

