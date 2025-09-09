Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 07:43

На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Растерзанную тушу гренландской полярной акулы вынесло на пляж в испанском городе Пальма, сообщает издание Daily Star. По информации источника, на ее шее заметили следы зубов, которые, предположительно, оставил еще более крупный хищник.

Любители пляжного отдыха были ошеломлены, когда на берег выбросило мертвую огромную акулу с ранами, которые, по мнению многих, могли быть нанесены «гораздо более крупным убийцей», — говорится в публикации.

Некоторые пользователи в социальных сетях полагают, что гренландскую акулу растерзала косатка. Другие же считают, что хищник мог попасть под гребной винт судна.

Ранее доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологи УрФУ Максим Синица обнаружил на Урале зуб древнего хищного кита. Он находился в поверхностном слое почвы, что вызвало изумление у ученых из Екатеринбурга. Они предполагают, что кит жил в период эоцена.

До этого жительница британской деревни Пембри нашла останки гигантского морского существа. Предположительно, туша может принадлежать киту, однако точное происхождение пока неизвестно.

Испания
пляжи
акулы
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.