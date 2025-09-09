На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника

На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника

Растерзанную тушу гренландской полярной акулы вынесло на пляж в испанском городе Пальма, сообщает издание Daily Star. По информации источника, на ее шее заметили следы зубов, которые, предположительно, оставил еще более крупный хищник.

Любители пляжного отдыха были ошеломлены, когда на берег выбросило мертвую огромную акулу с ранами, которые, по мнению многих, могли быть нанесены «гораздо более крупным убийцей», — говорится в публикации.

Некоторые пользователи в социальных сетях полагают, что гренландскую акулу растерзала косатка. Другие же считают, что хищник мог попасть под гребной винт судна.

Ранее доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологи УрФУ Максим Синица обнаружил на Урале зуб древнего хищного кита. Он находился в поверхностном слое почвы, что вызвало изумление у ученых из Екатеринбурга. Они предполагают, что кит жил в период эоцена.

До этого жительница британской деревни Пембри нашла останки гигантского морского существа. Предположительно, туша может принадлежать киту, однако точное происхождение пока неизвестно.