Останки гигантского существа выбросило на популярный пляж

Жительница британской деревни Пембри нашла останки гигантского морского существа, пишет Daily Mail. Тушу неизвестного животного вынесло на пляж в начале сентября.

Предположительно, она может принадлежать киту, однако точное происхождение пока неизвестно. Специалисты по морским наукам проведут экспертизу, чтобы установить причину смерти морского существа. Это могут быть как болезни или недоедание, так и загрязнение океана пластиком.

Хотя произошедшее и вызывает тревогу, ученые полагают, что подобные инциденты могут дать важную информацию о состоянии океана и опасностях, с которыми сталкиваются водные обитатели.

Ранее серферы обнаружили сельдяного короля на пляже мексиканского города Кабо-Сан-Лукас. Рыба была жива, но у нее отсутствовала часть хвоста, вероятно ремнетела вынесло на берег после встречи с морским хищником.

Рыбу перенесли в воду с помощью досок для серфинга. Но неизвестно, смогла ли она выжить. Сельдяного короля считают одной из самых необычных морских рыб. Он обладает змееобразным телом длиной до 11 метров.