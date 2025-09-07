На Урале нашли пугающие останки одного древнего животного Доцент кафедры УрФУ Синица нашел на Урале зуб древнего кита

Доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологи УрФУ Максим Синица обнаружил на Урале зуб древнего хищного кита, сообщает издание E1.RU. Ученые из Екатеринбурга предполагают, что он жил в период эоцена.

Неожиданная находка была сделана на берегу свердловской реки Туры. Зуб находился в поверхностном слое почвы, что вызвало изумление у ученых. Предположительно, древний кит питался акулами.

Зуб кита — чрезвычайно редкая находка. Я думаю, такой зуб встречается один раз на сотни тысяч тех же зубов акул. К тому же кит был одним из главных хищников, они большие и их всегда мало, — отметил Синица.

