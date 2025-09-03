Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:50

Археологи нашли в российском регионе ритуально расчлененное животное

В Крыму раскопали ритуально расчлененную лошадь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты нашли тщательно расчлененного скакуна, принесенного в жертву несколько сотен лет назад, передает пресс-служба Артезианской археологической экспедиции. Ритуальное захоронение было обнаружено в Крыму на восточной стороне алтаря древнего храма Зевса Генарха и Сотера. По словам археологов, конструкция лежала на трех камнях и была придавлена сверху еще семью. Есть вероятность, что это связано с магическим восприятием цифр.

То ли разрубленный надвое череп, положенные по разные стороны света, то ли ноги крест-накрест, то ли необходимость большой прирезки, где множество бута и камня тоннами выходят из черного затека под валом из траншеи выборки крепостной стены поздней цитадели, — сказано в сообщении.

Ранее в Рязани на улице Новослободской археологи обнаружили кладбище состоятельных людей, живших на рубеже XVI–XVII веков. Также в ходе раскопок ученые нашли остатки жилых домов, подвалов и погребов. Всего специалисты обнаружили в месте раскопок свыше тысячи предметов, включая керамику, кухонную утварь и детские игрушки.

Крым
захоронения
лошади
археологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.