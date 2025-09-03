Археологи нашли в российском регионе ритуально расчлененное животное

Специалисты нашли тщательно расчлененного скакуна, принесенного в жертву несколько сотен лет назад, передает пресс-служба Артезианской археологической экспедиции. Ритуальное захоронение было обнаружено в Крыму на восточной стороне алтаря древнего храма Зевса Генарха и Сотера. По словам археологов, конструкция лежала на трех камнях и была придавлена сверху еще семью. Есть вероятность, что это связано с магическим восприятием цифр.

То ли разрубленный надвое череп, положенные по разные стороны света, то ли ноги крест-накрест, то ли необходимость большой прирезки, где множество бута и камня тоннами выходят из черного затека под валом из траншеи выборки крепостной стены поздней цитадели, — сказано в сообщении.

Ранее в Рязани на улице Новослободской археологи обнаружили кладбище состоятельных людей, живших на рубеже XVI–XVII веков. Также в ходе раскопок ученые нашли остатки жилых домов, подвалов и погребов. Всего специалисты обнаружили в месте раскопок свыше тысячи предметов, включая керамику, кухонную утварь и детские игрушки.