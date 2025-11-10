Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:51

Шотландский магазин пережил более 100 ограблений за год

Daily Mail: магазин в Глазго ограбили более 100 раз за последний год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шотландский магазин в Глазго с момента открытия год назад подвергся более чем 100 ограблениям, сообщает Daily Mail. По словам владельца заведения Мохаммада Шейха, полиция не задержала ни одного преступника, несмотря на многочисленные заявления и видеозаписи с камер наблюдения.

Я все время нахожусь в стрессе, потому что бизнес приносит убытки, мои сотрудники не чувствуют себя в безопасности на работе, — рассказал Шейх.

Как отметил владелец, нападения происходят почти ежедневно. Один раз злоумышленники с битами перепрыгнули через прилавок, а затем разгромили оборудование и разбросали товары. В другой раз трое молодых людей демонстративно выкрали вещи прямо перед глазами продавца. Таким образом, ущерб от постоянных грабежей Шейх оценивает примерно в $25 тыс. (2 млн рублей).

Ранее в Сети появилась схема ограбления парижского Лувра: четверо злоумышленников за семь минут вынесли исторические драгоценности на €88 млн (8,2 млрд рублей). По данным следствия, они проникли в галерею Аполлона через окно второго этажа с помощью автогидроподъемника, похитив украшения из коллекций императриц и королей.

Шотландия
магазины
ограбления
жалобы
