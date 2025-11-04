Появилась схема дерзкого ограбления Лувра

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о закрытии всемирно известного музея в связи с ограблением, произошедшим сразу после открытия Лувра

Опубликована схема дерзкого ограбления Лувра 19 октября, когда четыре человека за семь минут вынесли исторические драгоценности стоимостью €88 млн (8,2 млрд рублей), сообщает РБК. По версии следствия, злоумышленники пробрались в галерею Аполлона с помощью автогидроподъемника через окно второго этажа.

По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Поврежденную корону супруги Наполеона III впоследствии нашли неподалеку от музея.

Ранее прокурор Парижа Лор Бэко заявила, что ограбление Лувра совершили непрофессиональные преступники из неблагополучного района. По ее словам, все задержанные проживали в Сен-Сен-Дени к северу от французской столицы, где отмечается низкий уровень доходов населения.

До этого стало известно, что грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме CGI Group через даркнет. Гендиректор Цвика Наве отметил, что злоумышленники связались с его компанией через пять дней после случившегося в музее.