04 ноября 2025 в 12:57

Появилась схема дерзкого ограбления Лувра

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о закрытии всемирно известного музея в связи с ограблением, произошедшим сразу после открытия Лувра Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о закрытии всемирно известного музея в связи с ограблением, произошедшим сразу после открытия Лувра Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликована схема дерзкого ограбления Лувра 19 октября, когда четыре человека за семь минут вынесли исторические драгоценности стоимостью €88 млн (8,2 млрд рублей), сообщает РБК. По версии следствия, злоумышленники пробрались в галерею Аполлона с помощью автогидроподъемника через окно второго этажа.

По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне. Поврежденную корону супруги Наполеона III впоследствии нашли неподалеку от музея.

Ранее прокурор Парижа Лор Бэко заявила, что ограбление Лувра совершили непрофессиональные преступники из неблагополучного района. По ее словам, все задержанные проживали в Сен-Сен-Дени к северу от французской столицы, где отмечается низкий уровень доходов населения.

До этого стало известно, что грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме CGI Group через даркнет. Гендиректор Цвика Наве отметил, что злоумышленники связались с его компанией через пять дней после случившегося в музее.

