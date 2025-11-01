В Европе раскрыли, кому грабители собирались продать драгоценности из Лувра

В Европе раскрыли, кому грабители собирались продать драгоценности из Лувра Bild: грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме через даркнет

Грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме CGI Group через даркнет, сообщила газета Bild. Гендиректор Цвика Наве отметил, что злоумышленники связались с компанией через пять дней после случившегося во французском музее.

С нами через официальный сайт CGI Group связался человек, назвавшийся представителем воров. Он спросил, не хотим ли мы договориться о покупке украденных произведений искусства, — сказал Наве.

Гендиректор указал, что фирма позднее связалась с французскими правоохранителями. Тем не менее это не помогло вернуть украденные вещи.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что преступники, похитившие из Лувра королевские драгоценности, совершили множество ошибок. Эти промахи позволили полиции выйти на след трех подозреваемых. На месте преступления следователи собрали более 150 образцов, включая отпечатки пальцев и ДНК, что дало обширный материал для их поимки.

Ограбление в Лувре произошло 19 октября. Из музея вынесли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты.