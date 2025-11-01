Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик В Шотландии лебедь парализовал движение поездов в час пик

Управляющая вокзалом компания Network Rail остановила движение поездов на самой загруженной в Шотландии станции из-за забравшегося на пути лебедя, сообщает Sky News. В результате инцидент привел к массовым задержкам и отменам рейсов, а также ограничениям скорости.

Птицу спасала специальная группа оперативного реагирования. По словам сотрудников железнодорожной станции, в ходе спасательной операции лебедь был «немного расстроен, но хорошо восстанавливается». На стабилизацию расписания движения поездов потребовалось еще три часа, добавили журналисты.

Ранее рысь залезла на трубу теплотрассы и оказалась в ловушке в Челябинске. Хищника заметили на ограждении завода трубопроводной арматуры. Предполагалось, что дикий зверь пытался согреться и залез на теплую трубу теплотрассы.

До этого ветеринар-орнитолог Иван Краснов рассказал, что в Подмосковье нашли селезня с арбалетной стрелой, которую запустили живодеры. В его глотке также нашли рыболовный крючок. Птице пришлось делать операцию. Во время хирургического вмешательства у селезня остановилось сердце, но его удалось спасти.