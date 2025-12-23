Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:13

В Подмосковье активисты пытаются спасти лебедей от смерти

Волонтеры из Хотькова пытаются спасти от гибели пару лебедей на реке Воря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Хотькове на реке Воря замерзают два лебедя — белоснежная взрослая птица и серый подросток, сообщает Telegram-канал «112». По оценкам орнитологов, молодой лебедь вылупился позже срока, поэтому не успел окрепнуть для долгого перелета на юг. Мать, подчиняясь природному инстинкту, не бросила детеныша и осталась зимовать вместе с ним, обрекая себя на смертельный риск из-за наступающих морозов.

Местные жители рассказывают, что ситуация для птиц осложняется тем, что лед на реке начинает сковывать пространство для плавания, лишая птиц доступа к пище и защите. Неравнодушные жители Хотькова уже несколько дней пытаются добиться реакции от властей. Информация прошла длинный путь от администрации до отдела экологии, но реальных действий по спасению пернатых до сих пор не предпринято. Активисты опасаются, что бюрократические проволочки могут стоить птицам жизни.

Специалисты предупреждают, что если лебедей не поймать и не перевезти в специально оборудованный питомник или теплый вольер в ближайшее время, они погибнут от истощения и холода. Самостоятельно выжить на замерзающем подмосковном водоеме у птиц шансов практически нет. Сейчас судьба пары зависит только от того, насколько быстро сотрудники экстренных служб или волонтеры-спасатели смогут организовать операцию на льду.

Ранее в Новосибирской области была успешно проведена сложная и масштабная операция по спасению 300 сибирских косуль, которые застряли на обледеневшем озере в Карасукском районе. В Минприроды региона рассказали, что животные, мигрировавшие из Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру.

Подмосковье
птицы
лебеди
активисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Завершились поиски авторов сообщения Путину о жизни «как в XIX веке»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.