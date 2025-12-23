В Подмосковье активисты пытаются спасти лебедей от смерти

В подмосковном Хотькове на реке Воря замерзают два лебедя — белоснежная взрослая птица и серый подросток, сообщает Telegram-канал «112». По оценкам орнитологов, молодой лебедь вылупился позже срока, поэтому не успел окрепнуть для долгого перелета на юг. Мать, подчиняясь природному инстинкту, не бросила детеныша и осталась зимовать вместе с ним, обрекая себя на смертельный риск из-за наступающих морозов.

Местные жители рассказывают, что ситуация для птиц осложняется тем, что лед на реке начинает сковывать пространство для плавания, лишая птиц доступа к пище и защите. Неравнодушные жители Хотькова уже несколько дней пытаются добиться реакции от властей. Информация прошла длинный путь от администрации до отдела экологии, но реальных действий по спасению пернатых до сих пор не предпринято. Активисты опасаются, что бюрократические проволочки могут стоить птицам жизни.

Специалисты предупреждают, что если лебедей не поймать и не перевезти в специально оборудованный питомник или теплый вольер в ближайшее время, они погибнут от истощения и холода. Самостоятельно выжить на замерзающем подмосковном водоеме у птиц шансов практически нет. Сейчас судьба пары зависит только от того, насколько быстро сотрудники экстренных служб или волонтеры-спасатели смогут организовать операцию на льду.

Ранее в Новосибирской области была успешно проведена сложная и масштабная операция по спасению 300 сибирских косуль, которые застряли на обледеневшем озере в Карасукском районе. В Минприроды региона рассказали, что животные, мигрировавшие из Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру.