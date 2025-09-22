«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:27

Взрыв прогремел в Анталье на оптовом рынке в Демре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На оптовом рынке в городе Демре провинции Анталья в Турции прогремел взрыв, сообщает 7Haber. Отмечается, что в результате происшествия есть раненые.

Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена. На место вызваны медики и спасатели после сообщений о наличии пострадавших, — сказано в материале.

Ранее у ворот военной базы Баграм в афганской провинции Парван прогремел взрыв. Инцидент произошел на восточном въезде базы, известном как «Си дукан», через который проходит большая часть передвижений на объекте.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном здании в Ангарске Иркутской области. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцем. Это уже второе подобное происшествие в Ангарске с начала недели.

В ходе проведения поисковых работ в Ангарске под завалами спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. В городе также ввели режим чрезвычайной ситуации.

взрывы
Турция
рынки
Анталья
